Von der Leyen apela à "unidade" dos 27, a "chave do sucesso" contra Putin

A presidente da Comissão Europeia apelou hoje à "unidade da União Europeia", a "chave do sucesso" na solidariedade com a Ucrânia face à agressão militar russa, num momento em que persiste um impasse em torno do sexto pacote de sanções.