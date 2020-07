O volume será o quarto e último de uma série intitulada "O Eco da Tua Voz", feita a partir do espólio de cerca de 8.000 cartas que Mondlane trocou com várias pessoas, sobretudo com Janet, disse, durante uma conferência virtual organizada pelo instituto britânico Chatham House, em cooperação com a Oliver & Adelaide Tambo Foundation e a Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura (UNESCO).

"Felizmente, não havia telemóveis naquela altura, por isso temos a felicidade de ter estas cartas que captam muitos momentos diferentes nas suas vidas", disse Nyeleti Mondlane, atual ministra do Género, Criança e Ação Social de Moçambique.