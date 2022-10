"Já tive oportunidade de falar com o Presidente eleito, Lula da Silva, de o felicitar pessoalmente. Todos nós temos muitas saudades do Brasil e esta é uma nova oportunidade para nos reaproximarmos neste ano em que assinalamos os 200 anos da independência do Brasil", sustentou António Costa, à margem de uma visita ao recinto da Web Summit, que vai decorrer em Lisboa entre 01 e 04 de novembro.

O primeiro-ministro afirmou que o resultado das eleições presidenciais no Brasil "é uma vitória da democracia" e representa uma "esperança nova para o mundo", uma vez que Lula da Silva, no primeiro discurso que fez depois de conhecidos os resultados, demonstrou que vai haver uma "grande contribuição do Brasil para o combate às alterações climáticas".

"Foi muito importante as eleições terem sido disputadas, foram renhidas, todos vimos que foi quase contado até ao último voto", completou o líder do executivo socialista.

Questionado sobre o silêncio de Jair Bolsonaro em relação ao resultado das eleições, António Costa preferiu não se pronunciar.

"O que é importante é que os brasileiros tenham escolhido e que relativamente a Portugal haja uma oportunidade de relançamento das nossas relações", comentou.

Costa manifestou ainda a esperança em que Lula da Silva passe por Portugal no decorrer da sua deslocação à Europa.

"As portas de Portugal estão sempre abertas e o desejo que temos é que, havendo uma deslocação do Presidente eleito à Europa ainda antes da posse, se puder vir a Portugal teríamos muito gosto. Temos muitas saudades do Brasil, temos muitas saudades dele.", disse.

Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito Presidente do Brasil com 50,90% dos votos e derrotou Jair Bolsonaro (extrema-direita), que obteve 49,10%. Com 77 anos, Lula da Silva vai ser o 39.º Presidente do Brasil, depois de já ter cumprido dois mandatos como chefe de Estado, entre 2003 e 2011. É a primeira vez na história democrática recente do Brasil que um recandidato regressa ao Palácio da Alvorada depois de uma vitória na segunda volta.

