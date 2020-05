"A paciente foi transferida na segunda-feira para o HCB [província de Sofala] porque precisa de uma intervenção de um neurocirurgião", devido à gravidade da ferida na face, que provocou uma fratura, disse Lara de Melo, diretora do banco de socorro do Hospital Provincial de Chimoio (HPC), na província de Manica, que era o hospital mais próximo do local do ataque.

Além dos três feridos, uma pessoa morreu durante a sequência de ataques armados contra três autocarros no domingo na zona de Matenga, Nhamatanda, junto à Estrada Nacional 1, a principal ligação rodoviária que liga o Sul e o Norte de Moçambique.