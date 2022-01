"O Sesaram mantém a suspensão de regime de visitas por motivo de prevenção por mais 10 dias, nas unidades hospitalares João de Almada, Marmeleiros e Dr. Nélio Mendonça", pode ler-se na informação divulgada.

O serviço adianta que as pessoas podem solicitar informações pretendidas junto do Balcão do Cidadão, localizado na entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça, através dos números 291705763 e 961186549 ou para o correio eletrónico: balcaocidadao@sesaram.pt.

Estes meios estão em funcionamento de segunda a sexta-feira entre das 08:h30 às 19:00 e aos sábados/feriados entre as 10:00 e as 13:00.

Também refere que, para situações de internamento inicial após o atendimento no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, as pessoas podem contactar o Gabinete de Apoio à Família, naquela unidade, utilizando o número de telefone 291705608, entre as 08:00 e as 00:00, todos os dias.

A 07 de janeiro, a secretaria regional da Saúde da Madeira anunciou a suspensão das visitas nestas unidades depois de terem sido detetados dois surtos de covid-19 nos hospitais dos Marmeleiros e João de Almada, situados nos arredores do Funchal, como forma também de proteger os profissionais do setor.

De acordo com os últimos dados divulgados sexta-feira pela Direção Regional de Saúde (DRS), a Madeira registou mais 2.006 casos de infeção por SARS-CoV-2 e 647 recuperados, passando a contabilizar 12.266 infetados ativos.

Esta autoridade complementou que estão internadas 83 pessoas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, quatro delas em cuidados intensivos, e 83 doentes cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo os restantes doentes em alojamento próprio.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.237 pessoas e foram contabilizados 1.814.567 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.

AMB (TFS) // JPS

Lusa/fim