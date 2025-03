O programa do centenário da cidade de Vila Real "Cem Anos | Cem Momentos" foi apresentado hoje, em conferência de imprensa.

É a 20 de julho que se completam os 100 anos desde que Vila Real foi elevada à condição de cidade, mas as iniciativas arrancam já na sexta-feira e estendem-se até ao final de dezembro.

O presidente da câmara, o socialista Rui Santos, destacou que é um programa para todos os públicos, diversificado porque abrange áreas que vão desde o ambiente ao desporto, da cultura à educação, e que atrairá muitos visitantes a Vila Real.

"É um programa a pensar também na nossa economia, na nossa juventude, na capitalidade de Vila Real como território âncora e como motor económico e social de toda esta região", realçou o autarca.

Rui Santos destacou alguns momentos simbólicos como a plantação a 21 de março da árvore do centenário, numa caldeira ao lado do edifício da câmara, a 20 de julho para além das habituais medalhas de mérito municipal serão também atribuídas as medalhas do centenário destinadas a empresas e pessoas que fazem parte da história local e, em dezembro, será criada uma cápsula do tempo que preservará para as gerações futuras a realidade de Vila Real nos seus 100 anos.

"A ser aberta, talvez, quando se assinalarem os 200 anos da nossa cidade", apontou.

Na sexta-feira arranca a iniciativa "Música no Mercado" com os Putos do Jazz e, no domingo, celebra-se o bicentenário do nascimento de Camilo Castelo Branco com uma exposição e lançamento de um livro com textos que o escritor escreveu sobre os locais onde passou e viveu na região de Vila Real.

Ao longo do ano haverá muita música com concertos de Gisela João, Carlão, Diogo Piçarra, Rui Veloso, Sara Correia, Xutos e Pontapés, Milhanas, Nininho Vaz Maia e Ana Moura.

Haverá lançamento de selos e de livros, congressos, peças de teatro e eventos que envolvem as freguesias como o cortejo etnográfico, marchas populares e a mostra dos presépios.

A edição 2025 do Circuito Internacional de Vila Real trará à cidade uma competição mundial da Federação Internacional do Automobilismo (FIA), designadamente o Kumho FIA TCR World Tour, bem como marcará o regresso do Campeonato Portugal Velocidade (CPV).

"É a celebração da história que nos trouxe até hoje, valorizando todos aqueles que ajudaram a construir a história desta cidade e deste concelho. A celebração da história e a projeção para o futuro", afirmou o vice-presidente do município, Alexandre Favaios.

Estes "cem momentos" são apenas, segundo Rui Santos, uma pequena parte da programação cultural, de lazer, desportiva ou educacional que o município concretizará até ao final de 2025.

Hoje foi também dada a conhecer a nova imagem gráfica criada para assinalar o centenário, com as cores verde e branco que simbolizam o município e algumas das referências locais, como a bilha de barro negro de Bisalhães ou a torre da Sé.

PLI//LIL

Lusa/Fim