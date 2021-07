Vice-presidente do Tribunal de Justiça da UE quer suspensão de lei que cria sanções a juízes

A Polónia deve suspender imediatamente a aplicação das disposições nacionais relativas às competências do Conselho Disciplinar do seu Supremo Tribunal, segundo uma decisão hoje divulgada por uma vice-presidente do Tribunal de Justiça da União Europeia (UE).