"Contribuirei com o meu salário durante toda a duração desta pandemia no nosso país. A partir deste mês, o meu salário será depositado na conta que o governo criou para a luta contra o coronavírus. Posso observar uma cada vez mais rápida propagação da covid-19 e há uma necessidade urgente de reforçar as medidas", afirmou, numa citação avançada pelo gabinete de imprensa da vice-presidência, assegurando a chegada em breve de mais equipamentos de proteção ao país.

Mais conhecido por 'Teodorín' Obiang, o vice-presidente acumula o cargo com a presidência do comité político de vigilância, resposta e luta contra a covid-19 e é também filho do presidente do país, Teodoro Obiang Nguema, que lidera a Guiné Equatorial desde 1979.