Alckmin, que também assegura a pasta ministerial da Indústria e Comércio, será recebido em Riade por autoridades do Governo saudita e participará num seminário empresarial, no qual serão discutidas alternativas para promover investimentos mútuos e comércio bilateral.

"A Arábia Saudita tem muitos recursos para investir e o Brasil oferece hoje muitas oportunidades nos mais diversos setores, como petróleo e gás, minerais, infraestruturas e agricultura, com um portfólio bastante diversificado", afirmou o vice-presidente antes da viagem.

No caso da China, destacou que é, há mais de uma década, o maior parceiro comercial do Brasil, que exportou em 2023 para aquele mercado asiático produtos no valor de 105 mil milhões de dólares (96,5 milhões de euros), o que representou 30% das vendas externas.

Alckmin terá atividades oficiais em Riade na segunda-feira e depois viajará para Pequim, onde na terça-feira iniciará uma visita oficial de dois dias que incluirá encontros com o Presidente chinês, Xi Jinping, e outros representantes do Governo.

Geraldo Alckmin participará também em reuniões de uma comissão bilateral de alto nível que discute questões de cooperação e dirigirá um seminário que reunirá cerca de 400 empresários dos dois países, segundo a vice-presidência brasileira.

A comitiva que acompanha Alckmin é formada pelos ministros do Planeamento, Simone Tebet, do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e da Agricultura, Carlos Fávaro, entre outras autoridades.

