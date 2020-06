A proposta dos Verdes é feita num projeto de resolução anunciado hoje e em que pretende que a Assembleia da República recomende ao executivo que faça esta "avaliação global" ao acordo, que é uma convenção internacional, e que retire conclusões.

"Se as conclusões de tal avaliação assim apontarem, numa situação limite", a orientação pode apontar para "a suspensão do Acordo Ortográfico de 1990, acautelando as medidas necessárias de acompanhamento e transição, por forma a evitar uma maior desestabilização neste processo".