André Ventura chegou à Praça do Município pelas 17:25, poucos minutos depois da comitiva que desceu o Chiado, vestido com um polo branco e com alguns pensos visíveis nas mãos e no braço esquerdo, subindo ao palco para fazer um discurso.

Na intervenção, o presidente do Chega parou de falar durante alguns segundos, evidenciando dificuldades, mas retomou o discurso, ao mesmo tempo que fazia um gesto para mostrar que estava tudo bem.

O Chega fez hoje a habitual descida na zona do Chiado, em Lisboa, sem o líder, uma arruada que durou cerca de meia hora, com algumas centenas de apoiantes.

Na Praça do Município está montado um palco com um ecrã gigante, com uma imagem de Ventura nesta campanha, onde se lê "rumo à vitória".

FM // JPS

Lusa/Fim