"Acho que hoje ficou claro que Luís Montenegro escolheu a sua companhia de viagem para esta legislatura, escolheu a sua companhia de viagem parlamentar, e escolheu com quem quer fazer verdadeiramente os seus acordos", considerou André Ventura.

O líder do Chega falava aos jornalistas na Assembleia da República momentos depois de ter sido anunciado que o PS propôs ao PSD a presidência do parlamento seja repartida, proposta aceite pelos sociais-democratas, que vão avançar com o nome de José Pedro Aguiar-Branco para as duas primeiras sessões legislativas da XVI legislatura.

Ventura disse que tentou contactar o líder do PSD, Luís Montenegro, sem sucesso, para obter um consenso sobre a presidência da Assembleia da República e considerou que "ficou claro que o PSD decidiu fazer uma aliança mais ou menos formal com o PS".

"Hoje muda todo o contexto, hoje o Chega assume-se como líder da oposição", afirmou André Ventura.

