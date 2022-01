"Parece começar a construir-se a ideia de que uma maioria é possível à direita", disse Ventura, que falava aos jornalistas antes do começo do jantar-comício do partido em Guimarães.

Para o líder do Chega, face à possibilidade de uma maioria direita, todos os interlocutores devem saber, "a partir de hoje, estar à altura da responsabilidade e do que isso significa".

Sobre as críticas recorrentes que tem feito ao PSD e a Rui Rio, quase tão presentes na campanha como as dirigidas a António Costa, André Ventura vincou que, caso haja um Governo de direita, Rui Rio terá "parceiros críticos, com identidade própria e ideias próprias".

"O Chega saberá ser leal", acrescentou.

