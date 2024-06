Ventura diz que há dirigentes do PSD que "corariam de vergonha" com apoio de Montenegro a Costa para Conselho Europeu

O líder do Chega considerou hoje haver dirigentes do PSD que "corariam de vergonha" com o apoio do primeiro-ministro à candidatura de António Costa a presidente do Conselho Europeu, tendo Luís Montenegro admitido qualidades ao ex-chefe do governo socialista.