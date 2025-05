"As pessoas não se deixam enganar por eleitoralismo. O Chega esteve um ano sozinho, praticamente, no parlamento, a dizer que é preciso controlar a imigração, que estávamos a atingir números impossíveis de sustentar para o país", afirmou o líder do Chega em declarações aos jornalistas na feira agropecuária Ovibeja, que está a decorrer em Beja.

André Ventura disse que "o PSD não aceitou isso" e inviabilizou propostas do Chega como a introdução de quotas à entrada de imigrantes ou a realização de um referendo.

"Vir falar disto é uma piada de mau gosto, é eleitoralismo de mau gosto, mas sobretudo é gozar com um tema sério. E eu acho que as pessoas já não se deixam enganar e no dia 18 saberão que só houve um partido e um líder que quiseram efetivamente controlar a imigração e que se comprometem a fazer um controlo, não contra os imigrantes, mas um controle de uma imigração regulada, que permita ajudar o país, mas sem destruir o país. E sabem que esse político sou eu, não é Luís Montenegro", defendeu.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, confirmou hoje que a Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA) vai começar a notificar 4.574 cidadãos estrangeiros, na próxima semana, para abandonarem o país voluntariamente em 20 dias.

