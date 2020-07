"Qual é a estratégia do Governo para isto? O miserabilismo habitual de ir à Europa de mão estendida pedir dinheiro. Estender a mão, miseravelmente, a dizer 'ajudem-nos, por favor, porque nós não sabemos mais o que fazer'. Foi a estratégia de José Sócrates e é a estratégia de António Costa", disse, referindo-se à atual crise económica consequente da pandemia de Covid-19.

António Costa limitou-se a uma resposta lacónica: "como patriota e nacionalista (que é), surpreende-me muito que considere que obter a solidariedade da Europa não é servir o nosso povo e país, mas ficámos esclarecidos".

Antes, André Ventura tinha ironizado em relação a declarações anteriores do chefe do Governo, que sugeriu à sua esquerda a reedição da denominada "geringonça" em virtude da situação do país, pedindo novas posições conjuntas no horizonte da legislatura.

O deputado único do Chega referiu-se ao "pedido de namoro ou renamoro do PS ao BE e PCP".

"Mas, com os olhinhos que (António Costa) tem feito ao PSD, tem de ter cuidado. Os triângulos amorosos não costumam funcionar muito bem. É um aviso que devia ter em conta", afirmou.

HPG // JPS

Lusa/Fim