No entanto, segundo refere a agência noticiosa Associated Press (AP), os bombeiros continuam hoje a lutar para controlar uma série de cinco grandes incêndios na zona de Los Angeles que também devastaram comunidades desde a costa do Pacífico até Pasadena e levaram milhares de pessoas a fugir das suas casas.

Os ventos ciclónicos (com rajadas que chegaram a atingir 160 quilómetros por hora) que provocaram as chamas e levaram a evacuações caóticas acalmaram um pouco e não se espera que sejam tão fortes durante o dia.

"Isso poderá permitir que os bombeiros façam progressos na contenção dos incêndios que se espalharam por toda a região, incluindo os enormes incêndios em Pacific Palisades e Altadena", referem as autoridades locais.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, será hoje informado sobre a resposta federal aos incêndios florestais de Los Angeles e reunir-se-á, depois, com os altos funcionários da Casa Branca e da administração para nova atualização da situação, mas só depois de ter proferido o elogio fúnebre no funeral do antigo presidente Jimmy Carter.

Segundo fontes locais, os sistemas de alerta regionais podem ajudar a manter os residentes atualizados e muitas comunidades, incluindo várias na Califórnia, têm alguns que permitem que os residentes se inscrevam para receber notificações nos telemóveis ou contas de e-mail.

A Agência Federal de Gestão de Emergências (Federal Emergency Management Agency - FEMA) tem uma aplicação que pode ser descarregada e que fornece alertas em tempo real nos telemóveis, e as agências de segurança pública também podem enviar alertas para a televisão, rádio e dispositivos sem fios através do Sistema Integrado de Alerta e Aviso Público.

Por sua vez, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA), tem uma rede nacional de estações de rádio que transmitem informações meteorológicas contínuas, bem como avisos oficiais do Serviço Meteorológico, previsões e outras informações de perigo.

Um rádio portátil a pilhas ou a manivela também pode ser uma ferramenta essencial para receber alertas de emergência, especialmente em áreas onde o serviço móvel não é fiável ou quando as antenas e retransmissores de sinal regionais podem ser ameaçadas pelo vento, fogo ou outros perigos.

O incêndio em Hollywood Hills ficou entretanto reduzido a menos de um quilómetro quadrado. As últimas chamas deflagraram na quarta-feira à noite atingindo o coração da cidade e as raízes da sua indústria do espetáculo, pondo em perigo bairros densamente povoados em condições excecionalmente ventosas e secas.

Em poucas horas, os bombeiros fizeram grandes progressos no incêndio nas colinas de Sunset, com o capitão Erik Scott, do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, a indicar que conseguiram manter o fogo sob controlo porque foi "atacado em força e rapidez".

"A 'mãe natureza' foi um pouco mais simpática connosco hoje do que ontem [quarta-feira]", afirmou Scott.

Imagens de satélite mostram a destruição total dos bairros queimados pelos incêndios.

O nível dramático de destruição nalguns locais é visível numa comparação de imagens de satélite antes e depois do incêndio.

Uma faixa de cerca de 250 casas num bairro de Altadena, pontuado por copas verdes de árvores frondosas e piscinas de água-marinha, ficou reduzida a escombros.

Apenas algumas casas ficaram de pé e algumas ainda estavam em chamas nas imagens da Maxar Technologies.

Ao longo de um troço de cerca de 70 casas de parede a parede sobre o Oceano Pacífico em Malibu, apenas menos de 10 pareciam estar intactas.

