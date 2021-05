No encerramento da XII Convenção Nacional do BE e depois de reconduzida no cargo de coordenadora bloquista -- apesar da sua direção ter perdido lugares na Mesa Nacional --, Catarina Martins apontou ao PSD e à extrema-direita, deixando o PS fora do alvo direto, ao contrário do que tinha feito na abertura da reunião magna.

"Só há, portanto, uma forma de continuar a vencer esta direita tingida de extrema-direita: que a esquerda lute pela maioria, que nunca se desvie da obrigação de ser a voz e a força do povo", apelou.

Para a líder do BE, "ao fazer esta escolha vertiginosa, Rui Rio quer levar a extrema-direita para o Governo", o que o fez perder "capacidade de disputar o centro ao PS".

"À esquerda, essa desistência da direita coloca ainda maiores responsabilidades: toda a política nacional será determinada pela força da esquerda para conseguir as soluções para o país", defendeu.

