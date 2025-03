Segundo o deputado do principal partido da oposição angolana Olívio Kilumbo, Venâncio Mondlane, o ex-Presidente do Botsuana Ian Khama e o ex-Presidente da Colômbia Andrés Pastrana integram uma comitiva de convidados da conferência, organizada com a Benthrust Foundation e que irá decorrer em Benguela, no sul de Angola.

Em declarações à Lusa, o secretário-geral adjunto da UNNITA, Lázaro Kakunha, destacou que estão retidos 13 dos 17 convidados que viriam do estrangeiro, sublinhando que Mondlane, entre outros, não necessitam de visto por serem cidadãos da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC, na sigla em inglês).

RCR // MLL

Lusa/fim