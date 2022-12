A eleição, que ocorreu na quinta-feira, na cidade da Horta, onde se reuniu esta semana o parlamento açoriano, em plenário, confirmou também os deputados Andreia Cardoso, Sandra Dias Faria e Carlos Silva como vice-presidentes do grupo parlamentar socialista, por um mandato de um ano.

Segundo o PS/Açores, a lista foi eleita, através de voto secreto, por unanimidade, tendo votado 24 dos 25 deputados eleitos pelo PS, já que um esteve ausente por motivo de doença.

Citado em comunicado de imprensa, Vasco Cordeiro disse que as prioridades do grupo parlamentar socialista para este mandato passam por "trabalhar no sentido de apoiar as famílias e as empresas açorianas, para ajudá-las a ultrapassar os desafios da crise inflacionista gerada pela guerra, bem como na necessária recuperação da pandemia".

"No debate do Plano e Orçamento para 2023 apresentámos um Plano de Emergência Social e Económica dos Açores, no valor de quase 50 milhões de euros, como proposta de alteração ao Plano de Investimentos da Região Autónoma dos Açores, uma proposta para ajudar os açorianos a ultrapassar as dificuldades que se fazem sentir na vida quotidiana, que foi chumbada pelos partidos de direita. Iremos prosseguir este trabalho de insistir num caminho de apoio, aperfeiçoando as nossas propostas sempre que isso se justifique", afirmou.

Vasco Cordeiro foi presidente do Governo Regional dos Açores entre 2012 e 2020, sendo desde então líder da bancada parlamentar do maior partido da oposição na Assembleia Legislativa dos Açores.

O PS governou a região durante 24 anos, entre 1996 e 2020, os últimos 20 com maioria absoluta.

Apesar de ter ganhado as eleições em outubro de 2020, o partido perdeu a maioria absoluta e PSD, CDS-PP e PPM formaram uma coligação, que lhes permitiu formar governo, com acordos de incidência parlamentar com Iniciativa Liberal e Chega.

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores é composta por 57 deputados, sendo que, na atual legislatura, 25 são do PS, 21 do PSD, três do CDS-PP, dois do PPM, dois do BE, um da IL, um do PAN, um do Chega e um deputado independente (ex-Chega).

CYB // VM

Lusa/Fim