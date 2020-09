Os veículos transportavam pessoas e bens de Palma para Mueda através de uma via em terra batida quando foram atacadas perto de Pundanhar, cerca de 40 quilómetros depois da vila de onde partiram.

Um passageiro que viajava com duas crianças rumo a Montepuez não sabe do paradeiro dos menores depois de ter irrompido um tiroteio e de ele ter fugido do local para a povoação de Pundanhar, segundo um relato ouvido pela Lusa.