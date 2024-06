As intempéries "provocaram um deslizamento de terras na região de Fontana e várias pessoas foram dadas como desaparecidas", segundo um comunicado da polícia local.

A mesma fonte sublinhou que as operações de resgate estão a ser difíceis devido às condições meteorológicas, que já levaram as autoridades a pedir às pessoas que residem perto do rio Maggia que abandonem as suas casas.

As estradas estão cortadas e uma ponte foi destruída pelo mau tempo.

Vários vales junto ao rio Maggia já não estão acessíveis e a eletricidade foi cortada, sendo que parte do cantão suíço também está sem água potável.

Grande parte da Suíça foi afetada, desde sábado, por trovoadas, acompanhadas de chuva forte.

No último fim de semana, o mau tempo na Suíça provocou a morte de, pelo menos, uma pessoa.

