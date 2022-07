"Neste momento, as localidades que ainda estão sem água situam-se na União de Freguesias de Colmeias e Memória", referiram os SMAS de Leiria, explicando que "o fornecimento de água nestas localidades foi interrompido devido à falha de energia que ocorreu nesta zona, altamente fustigada pelos incêndios".

Numa informação enviada à Lusa pelas 11:45, a empresa esclareceu que o acesso ao local pelas equipas dos SMAS "esteve impedido durante a noite, mas na madrugada do dia de hoje" foram acionados "todos os meios para restabelecer a energia (em articulação com a E-REDES) e o abastecimento de água à população".

"Esta interrupção no abastecimento de água não afetou o combate aos incêndios, uma vez que foram indicados pontos alternativos de enchimento dos autotanques", destacou a empresa, garantindo estar vigilante e alinhada com a proteção civil, assim como dotada de "equipamentos de emergência que permitem garantir a continuidade do abastecimento de água às populações".

Realçando que se vive uma "situação extrema", a empresa fez ainda um "forte apelo à população para que use a água da rede pública, na medida do possível, apenas para consumo humano e para usos prioritários".

Segundo os SMAS de Leiria, as localidades afetadas pela falta de água são Colmeias, Farraposa, Lameiria, Valongo, Outeiro da Lameira, Outeiro da Lameiria, Barreiro, Barrosa, Crasto, Feijão, Lagares, Lourais, Memória, Casal do Monte, Portela do Outeiro e Tôco.

A empresa gestora da rede de distribuição de eletricidade E-REDES regista hoje algumas ocorrências de interrupção de energia relativas à baixa tensão nos concelhos de Ourém, Ansião, Leiria e Pombal devido aos incêndios.

"Neste momento, existem algumas ocorrências de interrupção de energia referentes à baixa tensão nos concelhos de Ourém, Ansião, Leiria e Pombal, que estão a ser repostas de forma progressiva, em linha com os pedidos que vamos recebendo e as indicações das estruturas locais competentes", disse fonte oficial da E-REDES à agência Lusa.

Portugal continental está em situação de contingência até às 23:59 de sexta-feira devido às previsões meteorológicas, que apontam para o agravamento do risco de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país.

A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.

A maioria dos distritos de Portugal continental estão sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, com mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

