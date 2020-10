Em outubro de 2019, seis ONG ugandesas e francesas-- incluindo a Amis de la Terre France e a Survie, que hoje divulgaram em Paris um relatório sobre os impactos do projeto -- interpuseram uma ação num tribunal em França contra a Total, acusando a petrolífera de "não respeitar as obrigações legais de prevenir as violações dos direitos humanos e danos ambientais relacionados com o megaprojeto petrolífero no Uganda e na Tanzânia", segundo a agência France-Presse.

O processo judicial em causa é o primeiro que remete para a legislação francesa relativa ao "dever de vigilância" das multinacionais.