Variantes Ómicron e Gama a circular na Guiné-Bissau -- Alto-comissariado

As variantes Ómicron e Gama da doença provocada pelo novo coronavírus estão a circular na Guiné-Bissau, segundo os resultados preliminares de estudos de sequenciação do genoma, disse hoje fonte do Alto-Comissariado para a Covid-19.