Depois de, em setembro, o município ter vencido o prémio Folha Verde da Europa 2022, Valongo voltou hoje a ser premiado pela Comissão Europeia, numa eleição que distinguiu também com o mesmo prémio o município de Kassel, na Alemanha, na categoria de cidades com mais 100 mil habitantes, lê-se na comunicação da organização.

Na mesma cerimónia, acrescentam os promotores, foram também distinguidas as cidades de Tampere, na Finlândia, e Rethymno, na Grécia, com oi Prémio Segurança Viária Urbana.

No comunicado de imprensa, o prémio atribuído a Valongo é justificado pelo facto de durante a Semana Europeia de Mobilidade 2021, que decorreu de 16 a 22 de setembro, ter preparado "inúmeras ações e atividades inovadoras de mobilidade sustentável que se concentraram no envolvimento das populações e organizações locais, especialmente as escolas".

"A sua excelente taxa de participação refletiu o sucesso dos seus planos, com as pessoas a participarem em pesquisas, aulas de ginástica, bem como uma performance teatral animada de 'Eco Cops' realizada num carro ecológico movido a pedal no centro da cidade. Valongo também chamou a atenção do júri pela sua infraestrutura permanente para uma ampla variedade de modos de transporte -- incluindo iniciativas focadas em caminhadas, ciclismo, transporte público, segurança viária, acessibilidade e veículos mais limpos -- que foram projetados com uma abordagem holística e de longo prazo", acrescenta a organização.

Citado no comunicado da câmara municipal, o presidente José Manuel Ribeiro disse ser "um enorme orgulho vencer mais um prémio atribuído pela Comissão Europeia, com o objetivo de incentivar e promover ações em prol da mobilidade e do ambiente".

"Vimos o esforço de Valongo ser reconhecido com esta distinção, no meio de 3.184 candidaturas, das quais 86 portuguesas. Juntamente com o European Green Leaf Award [Folha Verde da Europa 2022] este prémio motivamo-nos para continuar a trabalhar mais e melhor", disse, em Bruxelas, o autarca.

Para José Manuel Ribeiro, "mais do que uma recompensa pelos vários anos de trabalho (...) desenvolvido para melhorar a mobilidade e o ambiente", este reconhecimento mostra "que vale a pena continuar a apostar em iniciativas de consciencialização, não só em ações de mobilidade sustentável de forma leve e divertida, mas também em medidas permanentes para incentivar uma mudança de consciência e de comportamento dos cidadãos".

Para além destas iniciativas, "Valongo enquanto vencedor do prémio europeu Green Leaf, tem em agenda diversas iniciativas para incrementar a mobilidade urbana sustentável, visando salientar os benefícios para o ambiente e para a saúde e qualidade de vida do cidadão", assinala a comunicação da autarquia.

