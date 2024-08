Vagos Metal Fest regressa em agosto de 2025 com Mayhem, Moonspell e Decapitated

O Vagos Metal Fest, que encerrou a 7.ª edição no fim de semana, marcou regresso à Quinta do Ega nos dias 01, 02 e 03 de agosto do próximo ano, com Mayhem, Moonspell e Decapitated no cartaz.