Em comunicado, o Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua diz que o protocolo com a Universidade de Daca é o primeiro com uma instituição do Bangladesh e visa "estabelecer as condições para apoiar a promoção do ensino de língua portuguesa e para a disseminação da língua e cultura portuguesas no país e na região, contribuindo assim para a internacionalização da língua portuguesa".

O acordo, acrescenta a nota, foi assinado pelo presidente do conselho diretivo do Camões, João Ribeiro de Almeida, e, à distância, pelo tesoureiro da Universidade bengali, Mamtaz Uddin Ahmed, na presença do embaixador do Bangladesh em Portugal, Tarik Ahsan.

Segundo o comunicado, a atividade do Camões estende-se a mais de 70 países, através da sua rede direta de docência e de cerca de 310 protocolos assinados com associações e instituições de ensino básico, secundário e superior no estrangeiro.

Através destes acordos, o Camões apoia a criação de escolas associadas, a contratação de docentes por parte de universidades estrangeiras e a criação de Centros de Língua Portuguesa e de cátedras Camões.

O Camões - Instituto da Cooperação e da Língua é um instituto público tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros que tem por missão propor e executar a política de cooperação portuguesa e a política de ensino e divulgação da língua e cultura portuguesas no estrangeiro.

