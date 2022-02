O novo equipamento consiste numa câmara inteligente ZEISS Axiocam 208, a cores, para adaptar ao microscópio existente, que oferece detalhes nítidos e imagens ao vivo em resolução 4K.

"O Grupo Sousa e a Universidade da Madeira aliam-se, assim, mais uma vez, na promoção do conhecimento e da investigação científica, através de tecnologias de ponta, para o desenvolvimento de soluções que procuram resolver desafios reais na área da saúde, sobretudo nos tempos atuais em que as ciências médicas estão na agenda internacional", refere a Universidade da Madeira (UMA) em comunicado.

A instituição esclarece que o donativo se enquadra na política de Responsabilidade Social do Grupo Sousa, que tem sede na região autónoma e opera nas áreas do transporte marítimo, logística, energia e turismo, sublinhando a importância da câmara inteligente ZEISS Axiocam 208 ao nível do Curso de Medicina.

"Esta doação ganha relevância pela necessidade de dotar o Laboratório de Histologia e Anatomia Patológica desta universidade com equipamentos modernos em linha com os atuais padrões de qualidade e exigência formativa, em benefício dos alunos do Curso de Medicina para melhoria da sua aprendizagem", reforça.

