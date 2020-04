O material médico, que vai em parte ser usado para reforço das condições dos locais de isolamento, foi hoje entregue pela representante da Unicef em Timor-Leste, Valérie Taton, à diretora geral dos Serviços de Saúde, Odete Viegas.

"Este equipamento e material médico faz parte dos esforços de preparação e resposta, garantindo que as crianças e as suas famílias recebem os cuidados especializados que merecem, caso sejam afetados pelo coronavírus", disse Taton, na cerimónia de entrega.

O material inclui 28 camas médicas, quatro macas, 12 armários, carros de medicamentos, cadeiras de rodas, lençóis, mantas e almofadas e ainda termómetros infravermelhos, equipamento para lavagem das mãos e equipamento de comunicação.

A Unicef já tinha, anteriormente, oferecido dois contentores equipados com ar-condicionado, e instalações de água e saneamento para locais de quarentena e atendimento a doentes, bem como material de divulgação sobre a covid-19.

Odete Viegas saudou o apoio internacional que tem sido dado a Timor-Leste no combate à covid-19, referindo que o material vai ajudar a melhorar as condições nos locais relacionados com o combate à pandemia.

Timor-Leste registou até ao momento 22 casos confirmados de covid-19, entre eles um recuperado.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 164 mil mortos e infetou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 525 mil doentes foram considerados curados.

ASP // PJA

Lusa/Fim