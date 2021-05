Segundo um comunicado da organização das Nações Unidas as caixas incluem produtos como leite terapêutico, medidores de perímetro branquial, balanças, máscaras cirúrgicas e desparasitantes e vão ser distribuídos hoje no Hospital Municipal dos Cajueiros, no Cazenga.

O objetivo é apoiar as ações de combate a desnutrição e reforçar a resposta do setor da saúde na província de Luanda, face ao impacto da pandemia da Covid-19.

"Esta ação faz parte das atividades desenvolvidas pelo UNICEF para apoiar o Governo a mitigar o impacto da Covid-19 na vida das crianças e assegurar que a crise da pandemia não se transforme numa crise dos direitos da criança com incidência na província de Luanda", sublinha o comunicado, destacando que devem continuar a ser assegurados os serviços como tratamentos da desnutrição para evitar um agravamento da situação de saúde.

A ação do UNICEF é financiada pela Direção de Ajuda Humanitária e da Proteção Civil da Comissão Europeia (ECHO) e do Governo do Japão.

