Em comunicado, a UMP adianta que foi distinguida com o prémio "Cidadão Europeu", atribuído a pessoas e instituições que se destaquem pelos feitos excecionais, uma distinção na área da proteção dos direitos humanos, consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

"O Prémio "Cidadão Europeu" atribuído à UMP reconhece o trabalho desenvolvido pelas Misericórdias em todo o país e o apoio prestado à comunidade nas áreas de apoio social e cuidados de saúde, para assegurar respostas adequadas e abrangentes a toda a população, especialmente a mais vulnerável", lê-se no comunicado.

Acrescenta que as misericórdias de todo o país "têm também desenvolvido inúmeras iniciativas de inovação social e contribuído para a valorização da cultura local e coesão territorial".

Citado no comunicado, o presidente da UMP, Manuel Lemos, destaca o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas 387 misericórdias, que apoiam atualmente cerca de 165 mil pessoas "através do trabalho incansável de mais de 45 mil colaboradores, que têm sido verdadeiros heróis, especialmente no contexto da pandemia".

A candidatura da UMP ao Prémio "Cidadão Europeu" resulta de uma proposta apresentada pelo eurodeputado do PSD José Manuel Fernandes.

