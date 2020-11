A União Audiovisual lembra que continua "a nobre missão de entregar alimentos nas casas e famílias dos profissionais de audiovisual que estão sem trabalho por causa da pandemia" e, para isso, "organiza concertos cujo valor do bilhete é significativamente inferior ao normal, apelando em contrapartida, à compra e entrega no dia, de sacos de alimentos, por parte do público".

Assim, o bilhete para o concerto de domingo à tarde no Village Underground Lisboa, dos The Black Mamba, terá um custo de cinco euros e um saco de alimentos, cuja lista será disponibilizada na página do evento na rede social Facebook.

Na mesma ocasião, a União Audiovisual organiza também um leilão silencioso "de diversos produtos doados por artistas e empresas do setor". O dinheiro angariado servirá para comprar mais alimentos para serem distribuídos pela União Audiovisual.

De acordo com as regras, será facultado aos interessados nas peças a leilão um cartão para escreverem a sua oferta, que deverá ser colocado num depósito até ao início da atuação dos The Black Mamba, marcada para as 18:00. Segundo a União Audiovisual, "os resultados são conhecidos logo após o final do concerto".

Antes do concerto dos The Black Mamba, a partir das 15:00, atuam os DJ Noise Dolls Club e Lena Kat.

A União Audiovisual, grupo informal criado em março como resposta à crise no setor da Cultura, começou por fazer recolhas e entrega de alimentos na zona de Lisboa, mas já tem núcleos espalhados do Porto ao Algarve.

Quem quiser ajudar, ou precisar de ajuda, pode contactar este grupo usando a Internet. A União Audiovisual tem um grupo no Facebook, que é fechado, mas basta pedir para aderir, e uma página em https://uniaoaudiovisual.pt/.

Além das recolhas semanais, o grupo tem também feito recolhas em alguns espetáculos, e em iniciativas por si organizadas.

Em Lisboa, os espetáculos têm decorrido no Village Undergound Lisboa.

O projeto :papercutz abriu no domingo a programação musical ao vivo de novembro daquele espaço em Alcântara.

A programação do Village Undergound Lisboa para este mês prevê ainda atuações de Marum, Felix Dacat, OB DJ, The Black Mamba, Johan, Mamma Tehrani, DJ Kolt, Milton Gulli, Karlon Krioulo, Vilamar DJ, Studio Bros, Cachupa Psicadélica, DJ Glue, Fernando Rodrigues, !...!.Art.Attack.!...! e Lot.

Todos os concertos no Village Undergound Lisboa realizam-se ao ar livre, cumprindo as regras de segurança da Direção-Geral da Saúde.

Além da União Audiovisual, existe pelo menos mais um grupo de ajuda alimentar dedicado a profissionais da Cultura, o nosSOS, promovido pela companhia de teatro Palco 13.

O nosSOS está em https://ge0612.wixsite.com/palcotreze/ajuda-palco13 e também no Facebook da Palco 13.

JRS // TDI

Lusa/fim