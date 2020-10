Quem trabalha no centro de operações marítimas na base do Alfeite, Almada, distrito de Setúbal, descreve rotinas e uma missão de 24 horas por dia, sete dias por semana, para as operações de salvamento numa área que inclui toda a costa portuguesa, vai além da ilha do Corvo, nos Açores, no meio do Atlântico, até às ilhas desertas, na Madeira - 5,75 milhões de quilómetros quadrados, no total.