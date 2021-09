O assalto ocorreu no princípio da noite de quinta-feira, no distrito de Muanza. Um grupo de 10 assaltantes, na posse de armas de fogo e catanas, terá invadido o estabelecimento comercial e disparado contra dois homens e uma mulher que se encontravam no local, disse Daniel Macuácua, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Sofala, durante uma conferência de imprensa.

"[Eles] dispararam vários tiros contra estes três indivíduos tendo os alvejado. [A mulher] não resistiu aos ferimentos e morreu no local", referiu o porta-voz.

Os assaltantes, avançou Daniel Macuácua, roubaram vários produtos e dinheiro, ainda não quantificado, no estabelecimento e de seguida fugiram.

Segundo a PRM, equipas da polícia encontram-se no local a "efetuar trabalhos para identificar o grupo", para que seja responsabilizado pelo crime.

