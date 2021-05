De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, o número de doentes internados em enfermaria continua a aumentar e hoje estão mais 19 doentes do que no domingo, totalizando 239.

Quanto aos internamentos em unidades de cuidados intensivos, há menos um doente, em relação à véspera, e estão hoje internados 57.

O óbito ocorreu na região Norte.

Os dados mostram ainda houve uma diminuição de 47 casos ativos de infeção, totalizando agora 22.468.

