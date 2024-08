O agressor, um palestiniano residente na Cisjordânia, foi abatido por um agente da polícia na rua Moshe Dayan, onde o incidente teve lugar, de acordo com um comunicado da polícia israelita.

O ataque ocorreu no auge das tensões no país e na região, na sequência do assassínio do líder do movimento islamita palestiniano Hamas Ismail Haniyeh e depois de o grupo ter apelado para a população da Cisjordânia "fazer com que a ocupação [israelita] e aliados paguem o preço pelos seus crimes", entre outras mensagens que exaltam o recurso à violência.

