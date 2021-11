Seguindo os desejos da família, o funeral realizou-se hoje num ambiente reservado, segundo os media locais.

Presidente de África do Sul entre 1989 e 1994, Frederik de Klerk abriu a porta ao fim do regime segregacionista do "apartheid" no início de 1990, num contexto de grande pressão internacional e depois de mais de quatro décadas de opressão sobre a maioria "não branca!" do país.

Num discurso realizado em 02 de fevereiro no parlamento sul-africano, Frederik de Klerk disse que era o país sair do "ciclo de violência" e caminhar "em direção à paz e à reconciliação", aludindo que "a maioria silenciosa" ansiava por isso.

Nesse dia, Frederik de Klerk também anunciou a libertação de Nelson Mandela, que esteve preso 27 anos, sendo que a seguir foi eleito o primeiro Presidente negro da África do Sul.

Nelson Mandela e Frederik de Klerk "partilharam" o Prémio Nobel da Paz atribuído em 1993.

Num vídeo póstumo divulgado no dia da sua morte pela sua fundação, De Klerk pediu desculpas "sem reservas" pela dor causada pela repressão do regime do "apartheid".

De Klerk morreu no passado dia 11 com 85 anos vítima de cancro.

JS // JPS

Lusa/Fim