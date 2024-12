Em comunicado enviado à agência Lusa, a ULS de Coimbra informou que os novos 224 profissionais são um "número histórico" que representa "o maior registo de médicos internos admitidos para formação especializada, pelo menos na última década".

"Dos médicos internos admitidos, 126 iniciarão a formação especializada, refletindo a excelência e a diversidade formativa da instituição. Noventa e oito iniciarão a formação geral, uma etapa essencial para o início da carreira médica", adiantou.

Este ano, segundo a entidade, "destaca-se ainda pelo reconhecimento das especialidades" da ULS, "com três áreas escolhidas como primeira opção pelos candidatos": anestesiologia, anatomia patológica e urologia, o que traduz "uma evolução significativa face ao ano anterior", quando apenas uma especialidade foi a primeira escolha.

"A atração e retenção de médicos exigem um trabalho conjunto intenso com os vários serviços de ação médica e coordenadores de internato, autarquias, no caso da medicina geral e familiar, e Universidade de Coimbra", afirmou o presidente do conselho de administração da ULS de Coimbra, Alexandre Lourenço.

Para o também presidente do Centro Académico e Clínico ULS de Coimbra-Universidade de Coimbra, citado na nota, "a montante, é decisivo melhorar a atratividade do mestrado integrado em medicina e as condições de ensino".

Para 2025, é reafirmado o "compromisso com a formação médica", com a estrutura regional do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a "disponibilizar 41 programas de internato distintos, ampliando as oportunidades de especialização e contribuindo para o fortalecimento" do SNS.

Neste capítulo, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e os seus estudantes, está a ser preparado um "plano de melhoria das condições de ensino".

"O internato médico continuará a assumir o seu empenho na qualidade da formação dos médicos internos, pugnando pelas novas tecnologias sem esquecer a importância do fator humanização na relação médico-doente", defendeu o diretor do Internato Médico da ULS de Coimbra, Luís Trindade, também citado na nota.

