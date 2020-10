UE vai avançar com sanções contra Presidente da Bielorrússia

Os chefes da diplomacia da União Europeia (UE) acordaram hoje avançar com sanções contra o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, reforçando as medidas restritivas adotadas contra repressores das manifestações pacíficas no país, anunciou o Alto Representante para Política Externa.