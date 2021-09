"A UE congratula-se com a conclusão bem-sucedida da segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe e felicita o Presidente eleito, Carlos Vila Nova", refere o porta-voz diplomático da UE, Peter Stano, em comunicado de imprensa.

"Vamos continuar com ele e com o seu governo a excelente cooperação bilateral iniciada com os seus antecessores em benefício das relações entre a UE e São Tomé e Príncipe e os nossos povos", acrescenta o responsável.

Dias depois de mais de 123 mil eleitores são-tomenses terem sido chamados às urnas para eleger o próximo Presidente da República, o porta-voz da UE assinala que a missão de observação no local, liderada pela União Africana, "registou o ambiente pacífico e calmo em que decorreram as eleições, apesar do adiamento e das tensões latentes que se seguiram aos resultados da primeira volta".

"Saudamos este processo eleitoral livre e competitivo, que demonstra a força das instituições e processos democráticos da República Democrática de São Tomé e Príncipe", adianta Peter Stano.

O candidato Carlos Vila Nova foi eleito Presidente de São Tomé e Príncipe, à segunda volta, com 57,54%, com um total de 45.481 votos, indicam resultados provisórios divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional na segunda-feira.

De acordo com os mesmos dados, o outro candidato na segunda volta, realizada este domingo, Guilherme Posser da Costa obteve 42,46% da votação, com um total de 33.557 votos.

A abstenção foi de 34,68%, superior à da primeira volta, em 18 de julho, que se situou nos 31,6%.

