"Ativámos o nosso sistema de satélite Copernicus para ajudar a coordenar as equipas de resgate e já propusemos ativar o nosso mecanismo de proteção civil. A Europa está pronta para ajudar", disse Ursula von der Leyen, em Bruxelas.

A ativação do mecanismo de proteção civil da União Europeia tem como objetivo reforçar a cooperação em matéria de proteção civil entre os Estados-membros e outros dez países para dar uma melhor resposta face às catástrofes.

Von der Leyen referiu-se à "situação dramática" em Valência e em toda a Espanha.

"O que estamos a ver é devastador. Cidades inteiras estão cobertas de lama, as pessoas procuram refúgio nas árvores e os carros foram arrastados pela fúria das águas", disse a política europeia.

A presidente da Comissão Europeia lembrou que morreram dezenas de pessoas e "milhares" estão deslocadas.

"Os nossos pensamentos estão com as vítimas, as suas famílias, amigos, mas também com as equipas de resgate. As equipas de resgate estão a trabalhar incansavelmente para trazer o maior número possível de pessoas para um local seguro. A Europa está pronta para ajudar ", sublinhou a presidente da Comissão Europeia.

Von der Leyen afirmou que em poucos meses as cheias afetaram a Europa Central e Oriental, a Itália e agora a Espanha.

"Esta é a realidade dramática das alterações climáticas e temos de nos preparar para a enfrentar em toda a União e com todas as ferramentas ao nosso dispor", sublinhou Von der Leyen.

Já o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, garantiu que a União Europeia "está pronta a prestar o seu apoio" a Espanha e agradeceu às equipas de emergência espanholas "pelo seu compromisso inabalável em salvar vidas" após as inundações provocadas pelo fenómeno meteorológico Dana.

"A todas as equipas de emergência, obrigado pelo vosso compromisso inabalável em salvar vidas. A Europa está pronta para dar o seu apoio", declarou Michel na rede social X.

Charles Michel apresentou as suas condolências às vítimas e aos seus familiares e prestou o seu apoio ao Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez.

Na mesma linha, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, garantiu ainda que a UE "está disposta" a ajudar Espanha face às "gravíssimas inundações que estão a ter consequências catastróficas".

O mau tempo no leste de Espanha provocou pelo menos 63 mortos na última noite e madrugada, segundo um novo balanço das autoridades locais.

A região mais afetada é a Comunidade Valenciana, com o governo regional a confirmar pelo menos 62 mortes. Está ainda confirmada uma vítima mortal na região vizinha de Castela La Mancha.

Várias regiões de Espanha estão desde terça-feira sob a influência de uma "depressão isolada em níveis altos", um fenómeno meteorológico conhecido como DANA em castelhano, que causou chuvas torrenciais e ocorrências em diversos pontos do país, sobretudo na costa do Mediterrâneo.

A região mais afetada foi a Comunidade Valenciana, no leste do país, com chuvas com níveis inéditos, que fizeram acionar os alertas e avisos mais graves da proteção civil e da meteorologia na terça-feira à noite.

