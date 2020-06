"Reiteramos a importância da implementação do acordo de paz definitiva para garantir estabilidade duradoura no país", lê-se num comunicado da UE distribuído hoje, após a 28.ª sessão de Diálogo Político com o Governo.

O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, e o presidente da Renamo, Ossufo Momade, assinaram em 06 de agosto do ano passado o Acordo de Paz e Reconciliação, que prevê, entre vários aspetos, o desarmamento do braço armado do principal partido de oposição em Moçambique.