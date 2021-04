O apoio, que chegará ainda a cerca de 500 pessoas portadoras de deficiência, foi hoje entregue simbolicamente em Díli pelo embaixador da União Europeia (UE) em Timor-Leste, Andrew Jacobs e pela diretora nacional da Plan, Dillyana Ximenes, ao Ministério da Solidariedade Social e Inclusão.

Em comunicado, as organizações explicam que o apoio "chegará a 5.755 famílias, com enfoque nas mulheres, crianças, e grupos vulneráveis e 500 pessoas com deficiência".

O apoio procura responder aos impactos da covid-19, nomeadamente a cerca sanitária em Díli, que já tinham deixado muitas famílias com "dificuldades significativas", e que se agravaram significativamente com as cheias de domingo passado, que causaram 42 mortos e deixaram pelo menos 14 mil deslocados.

"A União Europeia está ao lado do povo de Timor-Leste neste momento de sofrimento. É com satisfação que podemos disponibilizar apoio, sob a forma de alimentos e 'kits' de higiene, àquelas pessoas cujas vidas foram viradas do avesso pela recente catástrofe, que veio juntar-se às dificuldades causadas pela covid-19", disse Andrew Jacobs, embaixador da UE em Díli, citado no comunicado.

Dillyana Ximenes, por seu lado, destacou o impacto particular que a situação está a ter em mulheres e crianças, tradicionalmente as mais vulneráveis durante as emergências.

"A Plan International está a trabalhar em conjunto com o governo e parceiros para assegurar que as intervenções durante a emergência são inclusivas. Continuará a trabalhar com os nossos parceiros, a UE, o Governo e a comunidade para satisfazer as suas necessidades a curto e longo prazo, a fim de responder às necessidades imediatas e, especialmente, das crianças, jovens e pessoas com deficiência", sublinha.

