UE "desapontada" com "falta de ambição" britânica em nova ronda de negociações

O negociador-chefe da União Europeia (UE) para a futura relação comercial com o Reino Unido, Michel Barnier, mostrou-se hoje "desapontado" com a "falta de ambição" do Reino Unido na nova ronda, esta semana, de negociações sobre esta parceria.