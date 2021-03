De acordo com informação da Associação Nacional dos Municípios Caboverdianos (ANMCV), estas ações resultam do projeto "Valorizando o nosso espaço público", implementando por aquela organização e financiado pela UE, tendo sido selecionados seis projetos, de 13 candidaturas, a implementar em sete municípios de Cabo Verde.

"A ANMCV e a União Europeia apostam no fortalecimento do poder local como pilar de um bom funcionamento da democracia e de serviços públicos de qualidade", refere a mesma informação, sublinhando que as ações agora aprovadas pretendem "melhorar a qualidade e acesso equitativo a espaços públicos".

Na ilha de Santiago foram contemplados projetos como a requalificação de um parque infantil e um espaço intergeracional em Santa Cruz, a criação de um espaço público de lazer e recreio em São Miguel e outro em São Domingos, além da arborização com fruteiras na cidade do Tarrafal.

Na ilha de Santo Antão foi selecionado um projeto para transformar o bairro da Covada, em Porto Novo, num "bairro atrativo e funcional, de forma sustentável e inclusiva", e na ilha de São Nicolau a valorização do Parque do Monte Gordo abrange os municípios de Ribeira Brava e Tarrafal.

A assinatura dos contratos de financiamento entre a União Europeia, a ANMCV e os municípios está agendada para 18 de março, na cidade da Praia.

