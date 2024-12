Em comunicado, a Universidade do Porto (U.Porto) esclarece que este será o primeiro empreendimento a construir nos 40 hectares destinados à universidade e cedidos pelo município de Matosinhos nos terrenos da antiga refinaria da Galp.

Designado JUST3I, o novo laboratório de telecomunicações e perceção computacional irá dedicar-se à investigação, inovação e incubação em comunicações, tecnologias sem fios, redes e aplicações, visão computacional, tecnologias de deteção, computação e aprendizagem automática.

No primeiro trimestre de 2025, a U. Porto tenciona lançar o concurso público de conceção de arquitetura e engenharia do empreendimento, que deverá custar 36 milhões de euros.

O novo polo está, no entanto, dependente da descontaminação de solos que a Galp terá de levar a cabo, assinala a U. Porto.

O laboratório será, posteriormente, ligado aos edifícios que estão a ser projetados para o futuro campus e que se irão dedicar à engenharia aeroespacial.

"Contamos lançar a obra nos primeiros meses de 2026, altura em que já estaremos prontos a abrir os concursos de conceção para construir os primeiros edifícios que irão ocupar os primeiros dez dos 40 hectares que o município de Matosinhos irá ceder à Universidade do Porto e que a Galp terá de descontaminar", afirma, citado o comunicado, o vice-reitor Pedro Alves Costa.

O laboratório, que deverá integrar 300 novos postos de trabalho, será financiado em cerca de 23,5 milhões de euros do Fundo de Transição Justa, mecanismo financeiro criado pela União Europeia para assegurar a transformação de antigos espaços industriais em projetos sustentáveis.

"Os 40 hectares que o município de Matosinhos atribuiu à universidade nos terrenos da antiga refinaria são fundamentais para a qualificação e alargamento da sua oferta formativa, uma vez que, na cidade do Porto, já não tem por onde crescer", assinala o reitor da U. Porto, António de Sousa Pereira.

Além do ensino e investigação na área do espaço, a unidade "estará orientada para a prestação de serviços e parcerias com empresas nacionais e regionais que operam no setor".

"O estímulo ao desenvolvimento tecnológico e à industrialização de sistemas espaciais que a Universidade do Porto vai produzir será decisivo para as empresas portuguesas -- especialmente as do Norte -- criarem novos mercados neste setor, reforçando a sua competitividade internacional", salienta Pedro Alves Costa.

Também António de Sousa Pereira salienta que o "cluster do espaço é estratégico no ecossistema inovador" que será criado em Matosinhos.

"Este novo polo irá reforçar o sistema científico nacional e promover a sua ligação às empresas através de novas infraestruturas tecnológicas dedicadas ao setor do Espaço", acrescenta.

