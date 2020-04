"Amanhã [terça-feira] vamos enviar uma ajuda médica aos Estados Unidos: proteções faciais, máscaras N95 e produtos desinfetantes", declarou Erdogan durante uma intervenção transmitida pela televisão, para acrescentar que o material será transportado num avião militar.

Os Estados Unidos, com cerca de 55.000 mortos e mais de 960.000 casos de infeções confirmadas, são o país mais atingido pela pandemia da codiv-19, apesar de a administração da Casa Branca questionar a fiabilidade dos números divulgados por outros países, em particular a China.

O Presidente Erdogan tem optado por enfatizar a ajuda enviada pelo seu país ao estrangeiro, repetindo que a Turquia protagonizou uma melhor gestão da crise face aos países ocidentais.

No entanto, e de acordo com o último balanço oficial divulgado no domingo, a Turquia também está a ser duramente atingida pelo novo coronavírus, com 2.800 mortes e mais de 110.000 casos de pessoas infetadas.

Num reconhecimento sobre a prevalência da crise, Erdogan anunciou um confinamento total de 01 a 03 de maio, e acrescentou que o seu Governo admite proibir as saídas à rua da população durante os próximos fins de semana.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 206 mil mortos e infetou quase três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 810 mil doentes foram considerados curados.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (54.877) e mais casos de infeção confirmados (cerca de 965 mil).

Seguem-se Itália (26.644 mortos, mais de 197 mil casos), Espanha (23.521 mortos, mais de 209 mil casos), França (22.856 mortos, cerca de 162 mil casos) e Reino Unido (21.092 mortos, mais de 157 mil casos).

Por regiões, a Europa soma mais de 124 mil mortos (mais de 1,3 milhões de casos), Estados Unidos e Canadá mais de 57 mil mortos (mais de um milhão de casos), Ásia mais de 8.000 mortos (mais de 204 mil casos), América Latina e Caribe mais de 8.000 mortos (quase 170 mil casos), Médio Oriente quase 6.400 mortos (mais de 156 mil casos), África mais de 1.400 mortos (quase 32 mil casos) e Oceânia 109 mortos (mais de oito mil casos).

