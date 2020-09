"Foi um ano bastante duro, um ano muito difícil, em que tentamos que os turistas nacionais ajudassem de certa forma a compensar aquelas que iriam ser as dificuldades pela falta de turistas estrangeiros. De certa forma, foi uma pequena ajuda, mas que não chega para compensar a quebra que tivemos", afirmou Luís Pedro Martins.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) disse que, apesar das taxas de ocupação nos quatro subdestinos da região Norte - Porto, Minho, Douro e Trás-os-Montes - terem sido "muito interessantes", com as zonas interiores a chegarem a 80% e as cidades a 30%, "nada compensará a quebra" sentida por toda a região.

"Comparando ao período homologo de 2019, temos uma queda relativamente grande nos turistas nacionais, mas onde temos a maior quebra é nos turistas estrangeiros. Entre janeiro e julho de 2019 tínhamos tido 3,5 milhões de dormidas de turistas estrangeiros. Este ano, temos 900 mil dormidas. Estamos a falar em quebras na ordem dos 75% e que se notam muito mais nas grandes cidades", salientou.

Questionado sobre a possibilidade de Portugal ser de novo incluído na lista de países cujos passageiros são obrigados a cumprir quarentena ao chegar ao Reino Unido, Luís Pedro Martins lembrou que os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro costumavam ser "o melhor período de turistas britânicos" na região, o que era "mais uma ajuda" num ano "cheio de dificuldades".

"O mercado britânico era sempre uma ajuda para a região do Porto e Norte e é um mercado que veio tarde. Ainda por cima, temos o fantasma novamente de poder voltar a terminar esta operação se os corredores voltarem novamente a fechar", disse, acrescentando que, se tal acontecer, a "operação termina praticamente onde começa".

A poucas horas de partir para uma 'press trip' pelo Parque Nacional da Peneda-Gerês, o presidente do TPNP afirmou também que a implementação do Estado de Contingência a partir do dia 15 de setembro, anunciado pelo Governo, irá "complicar" o equilíbrio das contas para o setor da região.

"Havia alguma expectativa de que esta parte final do ano pudesse dar algum contributo para equilibrar as contas. Neste momento, vivemos com a possibilidade de nada disto acontecer", sublinhou Luís Pedro Martins, assegurando, contundo, que "nenhuma outra razão se pode sobrepor" à mitigação da transmissão do vírus.

"Se as entidades que tutelam a saúde acharem que é interessante voltar a ter medidas que tenham como objetivo conter a transmissão do vírus, nenhuma outra razão se pode sobrepor a esta. Vai complicar ainda mais a vida a este setor, isso vai, mas acho que nada sobrepõe às vidas das pessoas", afirmou.

O Turismo do Porto e do Norte de Portugal arranca hoje numa 'press trip', iniciativa que integra um programa transfronteiriço entre o Turismo de Portugal e da Galiza, com o lema "jornadas gastronómicas", que, até domingo, vai passar pelos cinco municípios que integram o Parque Nacional da Peneda-Gerês (Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Terras de Bouro, Montalegre e Melgaço).

Portugal contabiliza pelo menos 1.827 mortos associados à covid-19 em 58.633 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

