"Apesar de as celebrações alusivas ao 25 de junho acontecerem numa altura em que as duas nações estão focadas em ultrapassar os desafios implantados pela pandemia do coronavírus, saiba que o povo dos Estados Unidos tem orgulho do povo de Moçambique ao honrar a história e a herança da sua grande nação", referiu Trump, numa mensagem enviada a Filipe Nyusi.

Segundo um comunicado da Presidência moçambicana, distribuído hoje à comunicação social, na mensagem Trump manifestou ainda o seu interesse em reforçar a cooperação entre Moçambique e os EUA, destacando a importância do fortalecimento da paz e da democracia no país africano.